Трамп: Болтон је шљам, треба да је у затвору

Трамп је још додао да Болтону треба конфисковати новац због тога што је објавио тајне информације због профита.

У једном од твитова Трамп каже и да је оно што је наведено у књизи „Болтоново лично мишљење“. Свог бившег саветника назвао је „стварно глупим“.

Болтонови мемоари „Соба где се све догађало: Мемоари из Беле куће“, у којима збивања у Белој кући нису приказана у позитивном светлу, од јуче су у продаји широм Америке. Америчке власти су прошле недеље покушале да путем суда забране њихово објављивање уз аргумент да је Болтон објавио поверљиве информације.

Судија није забранио продају мемоара, иако се сложио да је Болтон прекршио процедуру усаглашавања рукописа са актуелним властима, те да је могао да објави тајне податке.

Пред Болтоном су, према мишљењу суда, два пута -или ће се прославити књигом и зарадити ако у њој нема поверљивих информација или ће се суочити с кривичним поступком ако је открио тајне податке.

Washed up Creepster John Bolton is a lowlife who should be in jail, money seized, for disseminating, for profit, highly Classified information. Remember what they did to the young submarine sailor, but did nothing to Crooked Hillary. I ended up pardoning him – It wasn’t fair!

