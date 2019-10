Трамп: Хилари је полудела

„Као што сте вероватно чули, назвали су ме великим љубитељем Русије (заправо, мени се заиста свиђају Руси. Мени се свиђају сви људи!). Хилари је полудела!“, написао је Трамп на свом налогу на Твитеру.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019