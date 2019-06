ТРАМП ИСKРИТИKОВАО НАСУ: “Месец је део Марса”

Председник Доналд Трамп критиковао је америчку свемирску агенцију НАСА због намере да поново пошаље астронауте на Месец 2024. уместо да се, како каже, фокусира на “много веће” иницијативе као што су одлазак на Марс.

“За сав новац који трошимо, НАСА не треба да прича о одласку на Месец. То смо урадили пре 50 година. Уместо тога НАСА треба да се фокусира на “много веће ствари које радимо, укључујући Марс (чији је Месец део), одбрану и науку”, написао је Трамп на Твитеру.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon – We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

