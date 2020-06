Трамп: Писање „Њујорк тајмса“ је провокација

Упоредио је то са лажним вестима о његовом наводном договору са Русима за време избора 2016. године.

„Нико није известио ни мене ни потпредседника Мајка Пенса ни шефа администрације о тзв. нападима Руса на наше снаге у Авганистану, како је то навео ‘анонимни извор’ путем лажног медија ‘Њујорк тајмс’. Ко је њихов извор?“, написао је Трамп на Твитеру.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020