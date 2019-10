Трамп упоредио Америку и антички Рим

IZJAVA DONALDA TRUMPA DA SJEDINJENE DRŽAVE I ITALIJA IMAJU ZAJEDNIČKO KULTURNO I POLITIČKO NASLIJEĐE JOŠ OD ANTIČKOG RIMA IZAZVALA JE RAZLIČITE REAKCIJE JAVNOSTI, A DA NE GOVORIMO STRUČNE ZAJEDNICE. SAD I ANTIČKI RIM IMAJU VEZE KAO ISLAND S DREVNOM KINOM, ALI SU AMERIČKI PREDSJEDNICI REKLI I GORE STVARI, NE SAMO DONALD TRUMP, KOJIMA SU ZNALI NASMIJATI CIJELI SVIJET.

Međutim, prema Al-Jazeeri, ima nešto istine u ovoj izjavi, jer povijest drevnog Rima i trenutna politička situacija u Sjedinjenim Državama imaju zanimljive podudarnosti. Prema autoru članka, politički i društveni jaz je u modernim demokracijama postao raširen i vrlo dubok, tako da zbog tvrdoglavosti i nespremnosti na političke kompromise ove zemlje mogu ponoviti tužnu sudbinu Rimskog Carstva. SAD su u tome na prvom ili drugo mjestu, ovisno o tome hoće li se raspasti Velika Britanija ili će preživjeti kao ujedinjena država.

Donald Trump je na sastanku s talijanskim predsjednikom Sergiom Mattarellom izjavio da Sjedinjene Države i Italija imaju zajedničko kulturno i političko nasljeđe još od antičkog Rima.

Prema pisanju Al-Jazeere, ova važna izjava američkog lidera o odnosu između Sjedinjenih Država i drevnog Rima izazvala je kontroverzne reakcije javnosti. Trumpovi kritičari podsjetili su da je neovisna Amerika nastala u XVIII stoljeću, dok je Rim propao u V stoljeću, kada je Odoakar svrgnuo Romula Augustula.

Ipak, bilo je i onih koji su se obratili obrani šefa Bijele kuće, primjećujući da je stari očev Sjedinjenih Država bio nadahnut drevnim Rimom u stvaranju načela američkog političkog sustava. I kako publikacija piše, u povijesti Drevnog Rima i trenutnoj političkoj situaciji mogu se pronaći zanimljive podudarnosti.

Naime, povjesničar Edward J. Watts u knjizi “Umiruća republika – Kako je Rim uronio u tiraniju” ne pravi paralele između drevnog Rima i modernih carstava, ali čitatelji i komentatori to često rade sami.

Autor sa svoje strane kaže da “vječno carstvo ne postoji i živi točno onoliko koliko njegovi građani žele”.

Watts u svojoj knjizi predstavlja svoju verziju pada Rimske Republike i objašnjava kolaps demokracije i uspon autoritarnog Rimskog Carstva. Prema autoru, Rim je na svom vrhuncu bio jedina demokratska sila na svijetu i to prije svega zahvaljujući institucijama vlasti, parlamentu i političkim pregovorima temeljenim na kompromisu.

Ali do 130. nove ere su vođe Rima sve više počele pribjegavati autoritarnim odlukama i eliminirati svoje protivnike. Neravnoteža u političkoj konkurenciji dovela je do porasta nasilja. Politika Rima je postala opasna igra u kojoj je pobjednik dobivao sve, a gubitnici su poraze plaćali životom. Zemlja je postala poprište razornih građanskih ratova, što je na kraju dovelo do propasti Rimske Republike i nastanka Rimskog Carstva, a vodio ga je Oktavijan Augustus, koji je nakon atentata na Julija Cezara postao prvi rimski car.

Pad Rimske Republike je bio neizbježna posljedica činjenice da su obični građani podržavali ili su se odbijali suprotstavljati ljudima poput Sule, Marija, Cezara i Augusta, koji su postupno uništavali demokratske institucije. Na kraju je Rimska Republika umrla od tisuća malih rana nanesenih Rimljanima, koji su je smatrali besmrtnom.

Kako zaključuje autor članka, Watts pokazuje pukotine u strukturi republike u svojoj knjizi. Rimski politički sustav je bio zasnovan na konsenzusu, ali su neki ljudi počeli poticati nasilje kako bi brzo postigli vlastite kratkoročne ciljeve. To je dovelo do ozbiljne krize, koja je na kraju rezultirala građanskim ratom i dolaskom na vlast cara Augusta.

„Političke i društvene podjele su u modernim zapadnim demokracijama postale vrlo raširene. Zbog tvrdoglavosti, odbijanja konsenzusa i nespremnosti na traženje političkih kompromisa, ove zemlje mogu ponoviti sudbinu Rimske Republike“, zaključuje autor.

Ako sve to uzmemo u obzir, Donald Trump je dijelom bio u pravu, iako možda ne onako kako je on to zamišljao. SAD su država u kojoj pojedince, vrlo moćne i već umrežene u institucije, ne zanima budućnost zemlje, već njihovi kratkoročni interesi. Za ostvarenje svojih ciljeva su spremni ne samo zatvoriti oči pred podjelama koje razdiru američko društvo, već ih i poticati na bezbroj načina. Ovakve prakse, uz tvrdoglavost, odbijanje konsenzusa i nespremnosti na traženje političkih kompromisa su karakteristika Sjedinjenih Država, koje su u povijesnom trenutku upravo u onom u kojem je Rimska Republika bila prije pada u tiraniju i kasnije u raspad i nestanak.

Ima li šanse da se SAD vrate na put koji zemlji neće jamčiti sigurnu propast? To je pitanje na kojeg danas nitko ne može dati točan odgovor i povijest je ta koja će dati pravosnažnu presudu aktualnoj američkoj politici, ne samo onoj predsjedničkog ureda, nego politici Washingtona općenito.

Al-Jazeera