ТРАМП ЗАБРАНИО ТИKТОK!!! Земљотрес у САД, од сутра нема НАЈПОПУЛАРНИЈЕ АПЛИKАЦИЈЕ на планети!

Donald Tramp, predsednik SAD, obećao je da će zabraniti TikTok, kinesku platformu za deljenje video snimaka, na teritoriji Amerike, rekavši da bi mogao ovo da uradi već sutra, izvršnom predsedničkom naredbom.

Trampov potez dolazi posle optužbi da Kinezi koriste ovu aplikaciju da kradu IP adrese korisnika u SAD.

– Kad je reč o TikToku, zabranjujemo ih u SAD – rekao Tramp novinarima u petak uveče.

– Imam ovlašćenje da to uradim. Mogu to da uradim sa izvršnom naredbom ili tako nešto – rekao je predsednik SAD

Ova odluka dolazi samo nekoliko sati posle izveštaja da je Majkrosoft učestvovao u razgovorima o kupovini TikToka od kineske firme ByteDance, čemu se Tramp protivio.

Ni iz Majkrosofta ni iz ByteDance nije bilo komentara o ovome.

Vest o tome da će Tramp da zabrani TikTok pokrenula je lavinu komentara i mimova na Tviteru.

Tviteraši su posebno “oplakali” karijere američkih TikTok “influensera”, koji bi u naredna 24 sata mogli da ostanu bez izvora prihoda, predviđajući njihovu seobu na druge platforme, kao što je YouTube.

Tiktok creators making one last tik tok before it gets banned. #TikTokBan pic.twitter.com/6NtGE91T5b

— Dale 🌋 (@4PFDale) August 1, 2020