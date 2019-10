ТРАМПОВ ГРАЂАНСKИ РАТ ВЕЋ ЈЕ ПОЧЕО – И ТО НА ЊЕГОВОЈ ОМИЉЕНОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ

Ukrajinska afera, koja bi mogla dovesti do procesa opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, izazvala je interni rat u dosad najjačoj protrumpovskoj tvrđavi, medijskoj kompaniji Fox News

Glavni Foxovi opinion makeri i dalje su nepokolebljivo uz Donalda Trumpa, ali zato su neki od voditelja vijesti počeli drukčije zvučati i govoriti da bi moglo biti nešto u tom ukrajinskom skandalu. Istovremeno su se proširile glasine da uprava kuće razmatra mogućnosti za posttrumpovsku eru, prenosi britanski Guardian.

Priča je krenula kad su se u eteru sukobili Tucker Carlson i Shepard Smith, koje se ubraja među najznačajnija lica Fox Newsa. Smith slovi za jednog od odmjerenijih foksovaca, a Tuckera Carlsona smatraju zagovornikom radikalne vrste “trumpizma”: on je odlučan nacionalist i populist, sa snažnim stavom o pitanjima rase i imigracije, zagovornik snažnog političkog autoriteta, neprijatelj korporacija.

U utorak popodne voditelj Shepard Smith pozvao je u program suca Andrewa Napolitana. Napolitano je poznat kao čovjek koji povremeno kritizira Trumpa. On je Trumpov postupak u ukrajinskoj aferi nazvao očitim zločinom, povezujući to sa sličnim nedjelima koja su bila predmet istrage specijalnog istražitelja Mullera.

Za Napolitana je Trumpov pritisak na ukrajinskog predsjednika da pokrene istragu protiv sina Joea Bidena čisto kazneno djelo. Nekoliko sati kasnije Tucker Carlson, vjerni obožavatelj predsjednika Trumpa i ljubitelj teorija urote, u svojoj je emisiji ugostio drugog pravnog stručnjaka, analitičara Josepha diGenovu. Bivši tužitelj čest je gost u programima Fox Newsa. DiGenova je suca Napolitana nazvao budalom, ističući kako na Trumpu nema nikakve sjene.

Voditelji dnevnih emisija

Sutradan je Shepard Smith pravnika DiGenovu, a preko njega i svog kolegu Tuckera Carlsona, prozvao zbog pristranosti. “Napasti svog kolegu, koji je tu da pruži pravni pristup, u svojoj emisiji i svojoj medijskoj kući je odvratno”, poručio je Smith. Odmah mu je odgovorio Carlson. U svojoj emisiji napao je Smitha kako je mogao koristiti izraz “odvratno”. “Za razliku od nekih voditelja dnevnih emisija, ja nisam jako pristran”, odgovorio je Carlson manje utjecajnom kolegi. Navodno, sad Trump isključuje TV u 15 sati kad Shepard Smith ima svoju emisiju.

Istovremeno su se zakačili voditelji emisije “The Five”, koja se emitira radnim danom u pet sati. Jedan od voditelja Juan Williams napao je svog kolegu Grega Gutfelda da samo čita priopćenja iz Bijele kuće. Ovaj je uzvratio da Williams ideje pobire od Media Mattersa, ljevičarske skupine koja analizira djelovanje desnih medija.

Nakon dva dana bratoubilačkog rata u eteru izvršna direktorica Fox Newsa Susanne Scott i predsjednik kompanije Jay Wallace su intervenirali, navodno u zaštitu protrumpovski nastrojene perjanice Tuckera Carlsona. Voditelju Shepardu Smithu, politički bitno umjerenijem i novinarski pouzadnijem, poručili su da će ga maknuti iz programa ako nastavi napadati Carlsona.

Uprava Fox Newsa to negira, no niz novina je to objavilo pozivajući se na svoje izvore: uprava Fox Newsa pozvala je na razgovor voditelja Sheparda Smitha i objavila mu da će izletjeti iz programa ako nastavi sukob sa službenom koncepcijom postaje, a to je obrana Trumpa po svaku cijenu. Još uvijek.

Većina Trumpovih podržavatelja i dalje tvrdi da mu vjeruju i da ničeg kriminalnog nema u njegovu razgovoru s Ukrajinom. Međutim, ta je podrška sve manje srčana. Malo je onih koji smatraju da optužbe koje je iznio zviždač iz jedne od obavještajnih službi neće rezultirati značajnom štetom, piše Vanity Fair. Pored onih koji su dopustili da pukotina u monolitu postane vidljiva, više je onih koji svoje neslaganje sa službenom Foxovom politikom još drže daleko od kamera. Tako je do novinara procurilo da je jedno od Foxovih TV lica, Sean Hannity, rekao prijateljima da su optužbe zviždača zbilja teške – no on to poslije nije htio potvrditi novinarima.

Ideološka mašinerija

U petak je u svojoj emisiji ugostio Trumpova odvjetnika Rudija Giulianija, koji je optužio Hillary Clinton da se ona udružila s ukrajinskim vlastima kako bi smjestila Trumpu. Kod Hannityja je bio i bivši tužitelj DiGenova, koji je ponovno špijuna-zviždača koji je odao Trumpov povjerljivi razgovor s ukrajinskim predsjednikom povezao za Georgeom Sorosem. Trump je već dao do znanja da je osjetljiv i na najblažu kritiku koja dolazi s Foxove strane, prenosi Vox. Nakon što je poznati voditelj Ed Henry napravio intervju s desničarskim analitičarom Markom Levinom, u kojem je Henry izrazio blagu suzdržanost prema Levinovim protrumpovskim stavovima, to je Trumpa toliko razjarilo da je intenzivno tvitao protiv Henryja i podijelio svaki antihenrijevski tweet koji je uspio naći.

Godinama je Fox glasio za neslužbeni dio Trumpove ideološke mašinerije. Ako popuca bastion zvan Fox News, Trump bi se mogao naći u još većem problemu. Fox kontrolira protok činjenica prema golemom dijelu Trumpove biračke baze.

O Trumpovoj sudbini na kraju će odlučiti republikanski senatori, prilikom glasanja o impeachmentu, opozivu s mjesta predsjednika. Oni su jako osjetljivi na mišljenje Trumpove baze, i zato je važno kako Fox izvještava.

Fox news se rascijepio, ugrubo rečeno, s jedne strane na komentatore i opinion sekciju, koji su ostali vjerni Trumpu. Sukob do kojeg je došlo pred kamerama samo je odraz puno dubljeg rascjepa unutar velike američke medijske kuće. S druge je strane news sekcija, novinari i voditelji više izloženi činjenicama. S jedne strane su voditelji vijesti koje se emitiraju preko dana, a s druge utjecajni opinion makeri koji vode popularne večernje emisije. Unutar Fox Newsa postaje sve teže svladati napetosti zbog Trumpa, a ionako već dugotrajni hladni rat između newsa i uglednih komenatora postaje sve žešći, ocjenjuje Vanity Fair.

Na kraju će presuditi šef kompanije Lachlan Murdoch, najstariji sin medijskog magnata Ruperta Murdocha.

Udarni termini

Lachlan Murdoch navodno ovih dana vodi intenzivne razgovore s najutjecajnijim ljudima u kompaniji, s voditeljima i menadžerima, o tome kako bi se medijska kuća mogla pripremiti na život nakon Trumpa. Jedan od onih koji ga nagovaraju da prekine podršku Donaldu Trumpu je i bivši predsjednik Zastupničkog doma Paul Ryan. On se u ožujku pridružio Foxovu odboru direktora. Međutim, drugi smatraju da Fox ne može drastično promijeniti svoju politiku, pa i u slučaju da okrenu leđa Donaldu Trumpu.

Zato što ih na to ne tjera Trump, nego vlastiti gledatelji. “Fox brani naše gledatelje od ljudi koji ih mrze. I odatle dolazi naša moć, a ne od Trumpa”, objašnjavaju utjecajne osobe u korporaciji. No istovremeno jedna od Murdochovih suradnika kaže da je Fox najgledanija kabelska televizija 17 godina, a da im uspjeh nije ovisio ni o čijoj vlasti.

Da se politika desničarske medijske kuće doista promijenila, gledatelji će znati kad u udarnim terminima voditelji počnu kritizirati aktualnog američkog predsjednika – ili kad sadašnje voditelje smijene, da na njihovo mjesto dovedu voditelje koji će kritizirati Trumpa. No taj trenutak, očito, još nije došao.

Jutarnji.hr