Твитер прокључао: Бајден не зна ни зашта се кандидује /видео/

На друштвеној мрежи Твитер појавио се део говора Џозефа Бајдена у коме демократски кандидат за председника истиче да се као поносни демократа кандидује за Сенат.

Корисници Твитера нагађају да ли је реч о деменцији, употреби лекова или неком оштећењу мозга. Неки покушавају да га оправдају, а други се питају како његови ближњи ово допуштају.

I actually find this painful and so sad to hear…..and angry at those propping him up and pretending nothing is wrong.

