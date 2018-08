У Шведској као да је грађански рат у току: 80 аутомобила запаљено преко ноћи

Према речима портпарола полиције Ханса Липенса, током ноћи је запаљено близу 80 аутомобила, већина у другом по величини шведском граду Гетеборгу, а мањи број у Малмеу, трећем по величини.

Липенс је рекао да због тога што је паљење аутомобила почело у готово исто време не може да се искључи да постоји веза између та два паљења, пренео је АП.

​Шведска новинска агенција ТТ изјавила је да су очевици видели маскиране младе људе како беже. Липенс је навео да је неколико младих људи на лицу места идентификовано.

„Ми смо разговарали са њима, али нисмо могли да закључимо да ли су они започели пожаре. Разговарали смо са њиховим родитељима“, рекао је Липенс локалним медијима.

Две особе старе 16 година и 21 годину које живе у предграђу Гетеборга Фролундију, где је запаљено неколико возила, задржано је на испитивању, пренео је Танјуг.

