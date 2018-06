У ВАШИНГТОНУ ЖИВИ НАЈВИШЕ ПСИХОПАТА – више него у свим другим градовима САД заједно

Често се говори да је Вашингтон (округ Колумбија) преплављен идиотима, међу којима доминирају психопате, пише Timothy Meads (чланак Not a Surprise: DC Has Highest Concentration of Psychopaths in the United States). Обичо се ово изговара у контексту шале, али исраживања ипак потврђују да је речено стварност.

Наиме, недавно су у САД спровели истраживње о повезаности психичке неуранотежености и политичког ангажмана људи. Истраживање је водио Рајан Мерфи са Јужног методистичког универзитета, при чему је утврђено да се мислило да највише психичких болесника живи у Конентикутеу, међутим сада се показало да их има више у Вашингтону, а да следи Калифорнија, Њу Џерси и Њујорк.

Зашто је концентрација психопата баш у Вашингтону, објаснио је Мерфи. Наиме, психопати по правили желе да се баве политиком, а пошто је Вашигтон центар САД, онда се они овде и насељавају да би могли да се домогну власти. Иначе, особеност Вашигтона је да овде и живе људи повезани на неки од начина са влашћу.

Мерфи додаје да је ово стање у Вашигтону драматично, јер психопате пре или касније теже да све око себе униште.

Било би интересантно исто овако истраживање урадити и у Србији, али за сада нема храбрих да прелдоже и финансирају овакав пројекат. Сигурно би било великих изненађења.

ИЗВОР: Цетар академске речи