У Великој Британији предложили одлазак у пензију са 75 година: “Ово се не сме допустити”

Државни пензиони фонд треба да повећа старосну границу за одлазак у пензију на 75 година у наредних 16 година да би се подстакла економија Велике Британије, предложио је Центар за социјалну правду, тинк тенк владајуће британске Kонзервативне партије.

У последњем извештају, Центар је предложио повећање старосне границе за одлазак у пензију на 70 година 2028. и на 75 до 2035. године.

У Великој Британији је већ усвојено повећање старосне границе на 67 година до 2028. и на 68 година до 2046. године.

Међутим, организација коју суфинансира некадашњи лидер конзервативаца Ијан Данкан Смит, жели да се старосна граница много брже подигне.

Према извештају, стотине хиљада људи од 50 до 64 године су “економски неактивни” и Велика Британија не одговара на потребе и потенцијале људи у тој старосној групи.

У извештају се предлаже да се старијим људима помогне и омогући приступ како би остварили користи од свог рада тако што ће им се омогућити да посао буде флексибилан, али и отворити могућности за усавршавање.

Британска влада је 2017. најавила планове да повећа старосну границу за одлазак у пензију на 68 година између 2037. и 2039.

Бивша министарка задужена за пензијски систем Рос Алтман оценила је да се ове промене не смеју допустити.

“Извештаји о подизању старосне границе за пензију на 75 година су шокантни”, објавила је она на Твитеру.

Working longer can be good, but not if unwell or you can't find work. Don't keep increasing pension age. First, Govt must tackle retraining needs and age discrimination that sees 1m over 50s wanting to work but unable to find a job https://t.co/4UTjyi0cfY @DailyMailUK

— Ros Altmann (@rosaltmann) August 23, 2019