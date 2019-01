Упознајте српску алтернативну десницу на Твитеру

Твитер у Србији је микро универзум за себе где се може пронаћи сваки политички став. Политичке расправе су се са Фејсбука и славских трпеза преселиле на Твитер, а једна од изразито гласних група се може назвати алтернативном српском десницом.

Они су пажњу су недавно привукли хештегом #ДашкоПостинг који је настао након хапшења Дашка Милиновића, радијског водитеља, због наводних претњи смрћу Владимиру Ђукановићу, народном посланику и члану СНС-а.

Get you a man who can do both #ДашкоПостинг pic.twitter.com/eA5bCx0eul

— F E U D 🇷🇸 (@rougeprinc_) 09. јануар 2019.