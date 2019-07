Велики политички скандал тресе Америку: ДВОГЛАВИ ОРАО НА ТРАМПОВОМ ПЕЧАТУ!

Члан конзервативне америчке групе добио је отказ након што је на студенстком самиту, на којем се обратио амерички председник Доналд Трамп, емитовао преко пројектора измењену верзију председничког печата, на којем се уместо једноглавог, налази двоглави орао, сличан оном на руској застави.

Би-Би-Си истиче да се двоглави орао налази и на заставама Србије, Албаније и Црне Горе, али оцењује да наведена верзија печата највероватније односи на Русију, имајући у виду да су Трампов мандат обележили односи са Москвом и председником те земље Владимиром Путином.

This is actually a much more accurate seal for representing #Trump. 🤡 #LiarInChief #RussianCollusion #TrumpPutin pic.twitter.com/HAlG811lCs

— Ted Collins (@tedfcollins) July 26, 2019