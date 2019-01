(ВИДЕО)Пре 60 година човек звани Трамп обећава да ће спасити свет изградњом ЗИДА!

У филму “Trackdown” који је снимњен ’50. година ХХ века, човек под именом Волтер Трамп обећава да ће спасити свет изградњом зида.

What the fresh hell. This is REAL. Filmed in 1958- about a conman who grifts a small town of suckers into building a wall. History not subtle enough for you? GUESS THE GRIFTER'S NAME

(And watch until the end) pic.twitter.com/6FA3p6KC00

— Alex Hirsch (@_AlexHirsch) January 9, 2019