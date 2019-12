Владика Добријевић се жали на Србина америчком амбасадору и наглашава свој допринос у свргавању Милошевића

Тадашњи епископ Аустралиско-новозеландске Иринеј Добријевић писао је писмо америчком амбасадору у Аустралији жалећи се да га извесни Србин компромитује објављујући његову повезасност са ЦИА.

У писму владика Добријевић предлаже амбасадору да се предузме каква акција против овог Србина(Милорада Тркуље). Добријевић такође наглашава лични допринос у свргавању Слободана Милошевића са власти у Србији.

Меморандум Српске Православне Епископије Аустралиско-новозеландске (Сиднеј)

Е.No.89/08

Мart 2008.

His Excellency Robert D. McCallum Jr.

Ambassador of the United State of America in Australia

The American Embassy

Moonah Place, Yarralumia, ACT 2600

Ваша Eкселенцијо,

Пишемо Вам као Предстојатељ Српске Православне Цркве у Аустралији.

Привукло је нашу пажњу да извесни господин, становник Аустралије, Милорад Тркуља, одржава веб сајт на коме је изложен лого Централне Обавештајне Агенције (CIA). На страницама тог сајта он такође наводи да смо ми, заједно са неколико наших свештеника и неким другим лицима агенти те службе (CIA). Он je имаo дугу историју напада на Цркву, посебно на њену јерархију и свештенство, често праћено и безбројним тужбама.

Наведени линкови су:

http://www.milored.com/S1.htm

http://www.milored.com/S2.htm

http://www.milored.com/S3.htm

http://www.milored.com/S4.htm

Овакве малициозне тврдње могу наштетити нашој Цркви и наравно Сједињеним Америчким Државама. Лично, као верни грађанин Сједињених Америчких Држава, ми знамо да је наша земља имала дугу историју помагања Српској Православној Цркви у време када је било потребе за то, нарочито у нашем заједничком раду на свргавању Милошевићевог режима.

Молимо вас обавестите нас о било каквој акцији коју бисте можда предузели против поменутог Милорада Тркуље да би, уколико можемо, помогли у том процесу.

На крају, молимо вас потражите писмо препоруке Његове Екселенције Родерика В. Мура, (Roderick W. Moore) садашњег Амбасадора Сједињених држава у Црној Гори, као и оглас који je дат од поменутог Тркуље у новинама Нова Хрватска који садржи његове контакте.

Искрено Ваш,

Иринеј

Епископ Аустралије и Новог Зеланда

Српска Православна Црква