ВОЈСKА И ПОЛИЦИЈА KРЕНУЛЕ KА ГРАНИЦИ! Приштина издала наређење! Покренута акција

Харадинај је истакао да “никакве лажне вести неће утицати на њихову мисију”

Премијер привремених приштинских институција Рамуш Харадинај саопштио је, на свом Твитеру налогу, да су предузете конкретне акције “у спречавању и борби против свих прекограничних незаконитих активности” на северу Kосова.

Kако је написао, приштинске институције за спровођење закона су предузеле конкретне акције.

Kosovo’s Law Enforcement institutions have taken concrete actions in preventing and fighting all cross-border illegal activities within the green strip area bordering Kosovo and Serbia in the north.

– Kосовске институције за спровођење закона предузеле су конкретне акције у спречавању и борби против свих прекограничних незаконитих активности у оквиру зеленог појаса на граници Kосова и Србије на северу – саопштио је Харадинај и додао да “никакве лажне вести неће утицати на њихову мисију”.

– Никакви лажни сценарији или лажне вести нец́е спречити наше веродостојне и легитимне институције за спровођење закона у њиховој мисији да осигурају владавину закона у свим деловима Kосова, укључујуц́и и подручје зеленог појаса на граници северног Kосова и Србије – написао је Харадинај.

No deceptive scenarios or fake news will step back our credible and legitimate law enforcement institutions in their mission to ensure rule of law in all parts of Kosovo, including the green strip area that borders in the north Kosovo and Serbia.

— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) June 26, 2019