Душан Буковић: Како су католичке монахиње убијале српску децу и наивност владике Дионисија према Хрватима

Геноцидни хрватски усташки план према Србима дефинисан је начелом министра Будака „трећину побити, трећину превести у римску католичку веру, трећину протерати“.

Што се пак тиче спашавање српске деце у хрватским усташким логорима у овом контексту цитирали бисмо чланак партизанског дисидента, инжењера Стеве Косановића – Јабучара, заменика комесара Групе кордунашких партизанских одреда у току Другог св. рата, до 1944. године. Косановићев чланак је објављен под насловом “На конференцији са Бакарићем” и он најбоље одсликава све заблуде о хрватској усташкој хуманисткињи, које извесни „Срби“ паписти гаје према контроверзној Павелићевој активисткињи Диани Будисављевић, коју нису погађале хрватске усташке „Одредбе“ и њеном супругу, тобожњем „Србину“ Јулију Будисављевићу, јер уносе пометњу у ово врло осетљиво питање. Међутим, у Косановићевом чланку, између осталог, стоји:

“Половином јуна 1943, позва ме Владимир Бакарић на разговор. Он је тада био политички комесар за Хрватсаку а штаб му је био у Крбавици, Лика. У позиву је такођер стајало да предам дужност политичког комесара батаљона Кордунском одреду јер ће ми Главни штаб додијелити нову дужност…

У односу на српски народ Бакарић је једини од хрватских комуниста који је јавно признао Србима њихов главни и најважнији удео у Н.О.Б., можда то није ни могао да избјегне, јер драма српског народа одигравала се пред његовим очима. Остали чланови Штаба и Централног комитета Хрватске омаловажавали су овај утјецај Срба ради тога јер су скоро сви били провејани клицом шовинизма. Бригаде, дивизије и корпуси носили су само хрватска имена, ма да су их, већину, сачињавали Срби. Крајем 1942, насловна страна Борбе пише: ‘Хрватска бригада ослободила српску дијецу’. Радило се о IV Кордунској бригади у којој је било поред 1200 Срба свега десетак Хрвата. Та сирота дијеца, о којој је Борба писала, одведена су са Козаре у један католички самостан у Јастребарско. Покојни Миле Мартиновић, комесар те бригаде, причао ми је: ‘Кад сам пребројао дијецу и постројио да се крећу у средини бригаде, како би што боље били заштићени, један дечкић од десетак година ухвати ме за руку и рече, ‘Чико, нисмо сви овдје који смо дошли са Козаре’, – Гдје су остали?’, запита Миле, уплашено дијете. ‘Ту доле, у врту, има пет закопаних које су ‘сестре’ убиле. Хоћете ли их чико, откопати? Ми ћемо, их носити јер су из нашег села. Мајке су нам рекле да се ни мртви не раздвајамо’…“ (Види: Стево Косановић, На конференцији са Бакарићем, „Наша реч“, Јануар 1974, бр. 251, London, Great Britain).

Такође, веома је жалосно констатовати извесне заблуде, које гаје извесни „Срби“ и извесни свештеници Српске православне цркве према езотериској, окултној и темпларској римској католичкој корпорацији са седиштем у Ватикану.

У овом контексту поменули бисмо контроверзног владику Дионисија Миливојевића, који је стао у одбрану Павелићевог викара Алојзија Степинца у току 1946. године. Да је владика Дионисије Миливојевић стао у одбрану Степинца од нарочитог значаја је његов интервју ( Види: Anthony Henry, Foreign Editor, The Standard, Dublin, …), који је дао питзбуршком католичком листу:

„Овај судски процес је припремљен на политичкој сфери. То је намера да се одвоји католичка црква у Хрватској од свог руководства у Ватикану. Тито је отворено изјавио ову намеру. Стратегија која изричито долази од Кремља у Русији, јесте да уништи вођство религије. Треба напоменути да отпор на атеизам је јачи када има инострану подршку. То мислим на Папу…

Ја видим само мучеништво надбискупа Степинца ако пресуда Титовог суда – 16 година присилног рада уследи. Боже помози му да одржи свој дух на висини и да истраје, како би кроз његову храброст хришћанство могло да победи.

Владика Дионисије Миливојевић, представник Српске Православне Цркве у Сједињеним америчким Државама и Канади, 25 октобра 1946.” – „This trial was prepared in the political sphere. It was for the purpose of dividing the Catholic Church in Croatia from its leadership at the Vatican. Tito has openly expressed this purpose. The strategy, which comes definitely from the Kremlin in Russia, is to break down the leadership of religion. It should be noted that opposition to atheism is stronger when there is an outside leadership. I refer to the Pope…

I see only martyrdom for Archbishop Stepinac if the sentence of the Tito Court- 16 years at hard labor – is carried out out. My God help him to keep his spirit high and to endure, that through his courage Christianity may win.

Bishop Dinonisije Milivojevich, Head of the Serb Orthodox Church in the United States and Canada, October 25, 1946.” (Види: Anthony Henry Count O’Brien of Thomond, Archbishop Stepinac – The man and his case, The Newman Bookshop, Westminister, Md., 1947, стр. 81 – 82; Editorial Staff, „THE PITTSBURGH CATHOLIC NEWSPAPER“, October 31, 1946, стр. 8).

Душан Буковић