Не смемо допустити да на Балкану постане надмоћан један народ који сматра да има своју политичку мисију. Срби су један такав народ

За остварење освајачких планова и намера западно-европских и америчких империјалиста-тријалиста на србском делу Балканског полуострва и данас су им главна сметња несрећни, понижени, обесправљени и потлачени Срби. Тако је мислио и њихов лакеј, злогласни немачки канцелар Адолф Хитлер:

„Ми не смемо нипошто допустити да на Балкану постане надмоћан један народ који сматра да има своју политичку мисију. Срби су један такав народ. Они су показали велику државотворну снагу и имају далекосежне циљеве, који допиру чак до Јегејског Мора. Не чини, мисе паметно да овај народ још посебно охрабрујем у његовим тежњама…“ (Види: Hermann Neubacher, Soderauftrag Suedost, 1940-1945, – Bericht eines fliegenden Diplomaten. Musterschmidt-Verlag, Gottingen, 1956, c.158).

Имајући у виду да су се на Балканском полустрву, које је постало завојевачки експериментални полигон НАТО пакта, где су се одувек сукобљавали интереси великих сила, као што је случај и данас услед интезивног политичког, економског и психолошког рата који је објављен Србима до истребљења, дирекно и индиректно, преко белосветских талога тзв. „великих изабраника“ и „кадрова“ западно-европских и америчких империјалиста-тријалиста и њихових тајних и јавних структура и подземних организација и покрета сваке врсте у Београду-Јосипграду, Бања Луци и Подгорици.

Није тјајна да су западно-европски и амерички империјалисти-тријалисти спремили план у другој половини деветнаестог столећа, како да србски народ избришу из групе слободних европских народа (Види: Pierre Virion, Bientot un gouvernement mondial?– Une super et contre-eglise, Paris, France, 1967).

Међутим, није тајна ни данас да креатори глобалног хаоса и организатори конспиративних, реакционарних и револуционарних тајних и јавних подземних покрета и организација раде далеко од очију јавности преко извесних идолатриских, езотериских и окултних структура да би успоставили једну светску владу под хегемонијом западно-европских и америчких империјалиста-тријалиста, који доносе драматичне одлуке у америчкој спољној политици против традиционалних савезника Сједињених Америчких Држава у корист терористичких покрета на Балкану и свету – “These CFR/TC members head State Department bureaus where dramatic shifts in American foreign policy to work against allies of the United States and in favor of revolutionary forces…” (Види: Editorial Staff, Say No! To the New World order CNR/TC, Metairie, LA., U.S.A, 1985).

Душан Буковић