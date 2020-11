Викинзи, саксонска династија и грб Србије: Решена дугогодишња мистерија из Дрездена

Последњих неколико година, интернетом кружи слика на којој се налазе две скулптуре ратника које многи представљају као „кипове-чуваре Дрездена“ на „чувеној катедрали ’Провидебтле мемор‘“, од којих једна на предмету заденутом за појас има „грб Србије“, односно крст са четири оцила.

То је изродило разне теорије о историјској повезаности Немаца и Срба и пробудило приче о Србима као „небеском народу“. Ипак, спекулације су често далеко од истине.

Пре свега, поменуте скулптуре не налазе се ни на каквој катедрали, већ на једној од капија које воде ка дрезденском дворцу, односно Георговој палати, која је име добила по саксонском војводи Георгу Брадатом и датира из периода ренесансе. Kапија носи назив „Георгова врата“ и изнад себе има ренесансну грађевину с почетка 16. века, док су кипови, који уоквирују пролаз, знатно млађи.

Скулптуре су могле да настану у два периода. Први је након великог пожара који је захватио дворац 1701. године, након чега га је тридесетих година тог века Август Јаки обновио у барокном стилу. Други је крај 19, односно почетак 20. века, када је династија Ветин славила 800 година свог постојања. Тада је дворац преуређен у нео-ренесансном стилу.

„Ако се ухватимо тезе да је скулптура из периода барока, онда је питање одакле у том периоду грб са четири оцила? Одговор би могао да буде да су га видели у неким грбовницима. Ја мислим да су скулптуре с почетка 20. века, јер личе на сецесијске и оне касније ар деко импозантне. То је период позног немачког романтизма, када су се народи и нације уобличавали. Просто, убацивали су се елементи грандиозног. Ја ово видим као цитат једног времена, које је у духу националног романтизма некритички позајмљивало симболе који нису били из њихове прошлости, већ су били декоративни“, каже за Спутњик историчар уметности др Ана Милошевић и додаје да тај симбол никако не може да буде аргумент када се говори о вези између Срба и Немаца.

Providentiae Memor – Dresden

This was the national slogan of Saxony and part of the Wettiners coat of arms…

inner side:

"Per invidiam Diaboli Mors Intravit In Orbs" meaning through the devil's envy death entered into the world#Dresden #Serb pic.twitter.com/HbtMsdhJzd

