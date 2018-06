19 ЗЕМАЉА, 18.000 ВОЈНИKА Почиње “Удар сабље”, НАТО вежба на ГРАНИЦАМА РУСИЈЕ

У Пољској и балтичким земљама данас почињу војне вежбе на источном крилу НАТО, у којима учествује око 18.000 војника из 19 земаља.

САД командују мултинационалним НАТО батаљоном у Пољској, док су Kанада, Велика Британија и Немачка на челу сличних батаљона распоређених у суседним балтичким земљама, Летонији, Литванији и Естонији, где се одржавају ови маневри. Америка ц́е послати више од 5.000 војника на вежбе у балтичком региону, објавила је служба за медије у Белој куц́и.

– Више од 5.000 америчких војника придружиће се мултинационалним снагама на овогодишњој вежби „Удар сабље“, највец́ег таквог догађаја који се одржава у балтичком региону – наводи се у саопштењу Беле куће.

Годишња војна вежба названа „Удар сабље“ (Сабер стрике), која се организује од 2010. године, одржава се од 3. до 15. јуна.

На овогодишњој вежби учествују: Kанада, Хрватска, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Немачка, Италија, Израел, Летонија, Литванија, Македонија, Холандија, Норвешка, Пољска, Румунија, Шпанија, Велика Британија и САД, објавила је амбасада САД у Пољској.

НАТО је саопштио да овако велики број војника, један од највећих у Европи за америчке снаге од краја Хладног рата, има за циљ да охрабри европске земље савезнице Вашингтона на истоку, забринуте због честих руских маневара близу њихових граница и због украјинског сукоба.

Страх од Русије

САД и НАТО су ојачале своје присуство у Пољској и другим земљама на источном крилу савеза након руске анексије Kрима и подршке сепаратистима у источној Украјини.

🇺🇸 Air Force A-10 #ThunderboltII from the @127Wing, Michigan Air National Guard, are passing through RAF Mildenhall 🇬🇧, on the way to the Baltics in order to support .@USArmyEurope-led exercise #SaberStrike 2018.

👉https://t.co/A0aaBHO1fI pic.twitter.com/SzSuLqrfAY

— Cezary Stachniak (@cezarysta) 02. јун 2018.