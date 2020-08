Политичка асоцијација у којој је партија председника САД Доналда Трампа подржалa опозицију у Црној Гори

Међународна демократска унија, највећа светска организација која окупља политичке партије десног центра, пожелела успех на данашњим изборима лидеру ПзП-а Небојши Медојевићу и коалицији “За будућност Црне Горе”.

The IDU wishes our Montenegrin member party @PzPonline with leader @NebojsaMedojevi and the coalition ‚For the future of #Montenegro‘ much success in today‘s election. It is time for a change in the only post-communist country which never changed its government. 🗳🇲🇪 pic.twitter.com/NVZIEewTR5

— International Democrat Union (@idualliance) August 30, 2020