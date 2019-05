Арета Френклин: Зашто је филм о Краљици соула био 50 година у фиоци

До сада неприказани филм о снимању најуспешнијег албума Арете Френклин био је скривен скоро 50 година, делом и због фрустрације певачице што Холивуд није успео да је учини филмском звездом, ако је веровати на реч ауторима филма.

Amazing Grace, филм сниман неколико ноћи у цркви у Лос Анђелесу 1972. године, требало је да буде пут којим Краљица соула постаје Краљица Холивуда, каже продуцент Алан Елиот.

Филм је режирао Оскаровац Сидни Полак. Али због техничке грешке није било могуће синхронизовати звук и слику, па је пројекат невољно прекинут.

Арета Френклин није желела да филм буде објављен

У дигиталној ери, када је Елиот изјавио да филм може да буде обновљен, Арета је и даље одбијала објављивање, све до смрти 2018. Њена породица је након тога одлучила да би филм требало да буде приказан.

„Арети је обећано да ће уз помоћ овог филма постати филмска звезда, док њене савременице Дајана Рос и Барбара Страјсенд настављају да снимају филмове. Рос је снимила Lady Sings the Blues, а Страјсенд Funny Giрlи The Way We Wereса са Сиднијем Полаком”, објашњава Елиот.

„Арети је одузета шанса да постане филмска звезда и то је био њен главни проблем када је о објављивању филма реч. Није била против њега, али је само имала велика очекивања, а хтела је и да заради много више новца.”

Пред смрт га је погледала поново и допао јој се

„Била је припадница старе школе, желела је кеш и поставила нам високе стандарде које је требало да остваримо како бисмо је попели на врх”, каже Џо Бојд, који је током снимања филма обављао функцију музичког продуцента.

Френклин је погледала филм пре смрти „и свидео јој се”, каже Елиот.

„Знали смо да је Арета боловала од карцинома и сложили смо се око тога да причу око филма привремено стопирамо све док породица не буде спремна. Али Арети се филм свидео. То је занимљив део приче. Знајући да је болесна, било ми је драго да јој се филм допао.”

Бојд сумња у то да је 1972. године Холивуд „био спреман… да направи звезду од Афроамериканке”, иако је Френклин, која је тада имала 29 година била на врхунцу каријере, са хитовима као што суI Never Loved A Man, Respect и Baby I Love You.

Чак и без филма,албум Amazing Grace продат је у више од два милиона примерака. Према Бојду, документарац је „временска капсула из 1972″.

Елиот верује да је филм „хвалоспев” о суперзвезди.

Филм је од 10. маја на репертоару британских биоскопа.

