Бројне изборне неправилности на изборима у САД

Тако да је излазност у Винсконсу 103,55 изненадила и шокирала све. Још у првим сатима примећене су бројне неправилности.

Такође спорни су били и гласови у Мичигену

Pretty impressive, they found 140,000 mail in votes. 100% for Biden. pic.twitter.com/rXiOkdP99u

Ричард Гренел позива да се докаже легалност гласова, пошто су након паузе сви отишли Бајдену.

The people deserve to know that all the votes are LEGALLY made.

Look at the residences of the voters. Make sure dead people didn’t miraculously vote. Verify votes are LEGAL.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) November 4, 2020