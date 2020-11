Небојша Бакарец: Хеј Џо! – Тако је говорио Бајден

„Hey Joe, Where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand?“- „Hey Joe“ -The Jimi Hendrix Experience

„Хеј Џо, где си то кренуо са пиштољем у руци? Хеј Џо, рекох, где си то кренуо са пиштољем у руци?“- „Хеј Џо“ – Џими Хендрикс Икспиријенс

Избор Џозефа Бајдена за председника САД најављује тешке године за Србе на просторима Балкана, првенствено у Републици Србији и њеној покрајини Kосово и Метохија, и у Републици Српској. Штаб Џоа Бајдена обајавио је током октобра 2020., два документа, који се тичу Kосова и Метохије, и Републике Српске (документ о KиМ, није потврђен, али није ни демантован). Из оба документа се јасно види да је Бајден недвосмислено на страни Албанаца и лажне државе Kосово, и на страни Федерације БиХ. У Бајденовом документу о БиХ, стоји да се он обавезује да ће “заувек подржавати суверенитет, територијални интегритет и мултиетнички карактер БиХ”. У документу, који је у целости посвећен односима САД и БиХ, стоји и подсећање на улогу коју је Бајден одиграо 1990-тих као сенатор. „Одиграо је кључну улогу у напорима да се промени динамика на терену у БиХ, те у коначници уверио власти САД и кључне европске савезнике да зауставе бруталну кампању Слободана Милошевића”. Из тих докумената, и из деловања Џоа Бајдена, као сенатора током деценија, може се закључити да Србе у Српској, на KиМ, и у целој Србији, чекају тешка искушења у виду притисака, уцена и ултиматума. Постојање Републике Српске ће бити угрожено, а Република Србија ће бити суочена са једностраним захтевима да безусловно призна лажну државу Kосово. Тај ултиматум ће бити „ублажен“ „шаргарепом“ у виду будућег (а неизвесног) чланства у ЕУ (не липши магаре до зелене траве). Да је све то тако говоре следеће чињенице о Џоу Бајдену.

Мноштво аутора и медија, деценијама тврди да је Бајден гостујући на Си-ен-ену код Ларија Kинга (Ларрy Kинг’с ЦНН схоw) 1993. године, наводно рекао: „Срби су неписмени дегенерици, убице беба, месари и силоватељи. Све Србе треба ставити у нацистичке концентрационе логоре.“ („Сербс аре иллитерате дегенератес, бабy киллерс, бутцхерс анд рапистс. Тхеy схоулд бе пут ин Нази-стyле цонцентратион цампс“). Нисам могао да пронађем кредибилан извор за ову тврдњу. Можда је Бајден ово рекао, а можда и није. Међутим, следеће Бајденове изјаве су неспорне што се тиче извора.

Бајден је за време рата у БиХ, износио гнусне оптужбе на рачун српског народа. Тако је Бајден у Сенату САД, 13.12.1995. године, рекао: „Срби су успоставили кампове за силовање. Политика искључиво створена за заробљавање муслиманских жена. Тамо их силују, присиљавајy да рађају ђецу како би онечистили муслиманску расу. Сви кажу да се то не дешава, али сада нико то не може да оспори“.

Треба подсетити да је Џо Бајден био један од најжешћих ратних „јастребова“ који су говорили против СР Југославије. Он је један од „најзаслужнијих“ Американаца за агресију на СР Југославију 1999. и за бомбардовање Срба у Босни. Бајден је 1998. и 1999. године, страсно заговарао копнену инвазију на СР Југославију. Обраћање Џоа Бајдена 1998. године у Сенату САД:„Предлагао сам да бомбардујемо Београд, говорио сам да пошаљемо америчке пилоте тамо и разнесемо све мостове на Дрини“.

Сенатор Џо Бајден је у мају 1999. године, на ТВ „НБЦ“ (НБЦ’с „Меет тхе Пресс“) позвао на окупацију Србије, онако како су 1945., били окупирани Јапан и Немачка.

Обраћајући се на скупу „Албанско Америчке грађанске лиге“, у САД, 2002. године, сенатор Бајден је Србију упоредио са нацистичком Немачком, и рекао: „да видим разоткривене све оне Србе који су починили ратне злочине против Албанаца…Срби се морају отарасити илузије да су они жртве, и треба да прихвате своју одговорност за злочине на Kосову, исто као што су то учинили и Немци, са Хитлером и нацистима“ („to see exposed those who perpetrated what I consider to be war crimes against the Albanians. Serbian people must shed this notion of victimization and accept their responsibility for the alleged atrocities in Kosovo, just like the Germans did with Hitler and the Nazis“.

На састанку са тадашњим премијером лажне државе Kосово, Хашимом Тачијем, 21.07.2010., у Вашингтону, у Белој кући, потпредседник САД Џо Бајден је истакао да је независност Kосова неповратан процес и да територијални интегритет Kосова остаје неповредив. Потпредседник САД Џо Бајден је тада нагласио „Хашим Тачи је Џорџ Вашингтон Kосова“(Vice President Joseph Biden emphasized that „Hashim Thaçi is Kosovo’s George Washington“). . Бајден је такође истакао да је будућност Kосова сигурна у НАТО-у и Европској унији.

Kада је Бајден 2016. године посетио Србију, током церемоније испред Палате „Србија“, Бајден је намерно одбио да се поклони застави Србије. То се јасно види из снимка тог догађаја. Бајден је застао испред заставе, али се застави поклонио само тадашњи председник Владе Србије Александар Вучић.

„А свако од туге за дан као век читав остари, и збрчка се, ој, Србијо међу бунама, међу шљивама, ој, Србијо међу људима, на њивама, ој, Србијо међу песмама, међу брдима,

ој, Србијо, песмо међу народима“. Оскар Давичо – „Србија“

embargo.rs / Небојша Бакарец