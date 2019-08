Америчке Демократе оштро реаговале на Дачићеву изјаву да ће организовати Србе из Америке да гласају за Трампа!

Мајкл Карпентер, бивши саветник некадашњег америчког потпредседника Џозефа Бајдена, иначе актуелног кандидата Демократске странке за председничку номинацију, оценио је да је најава шефа српске дипломатије Ивица Дачић да ће организовати српску дијаспору у САД како би на изборима подржала Доналда Трампа знак да жели да се меша у америчку унутрашњу политику.

The Serbian Foreign Minister plans to interfere in US domestic politics by rallying Serbian Americans to support Trump in 2020. I personally think he's making a big mistake, and U.S. support for Serbia's European path should remain a bipartisan issue. https://t.co/1RYsvdfqrx — Michael Carpenter (@mikercarpenter) August 7, 2019

