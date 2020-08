“Геноцид над дечијом душом”

Zato je ovo veoma opasno.

Druga štetna pojava ove sramne odluke je fizička. Maska otežava disanje. Ne samo to, udišu se i sitne čestice vlakana iz tkanine. To ide u nežna dečija pluća. Da li je to dobro? Pomešano sa ugljen dioksidim, isparavanjima, to je katastrofa za zdravlje🔰

