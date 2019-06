Како сам преживела оца монструма

On pije. Čitav život. Nisu to opijanja gde ne zna za sebe već ona svakodnevna rakija, dve, pet i zbogom zdravo mozgu i pameti. Prvu ženu je oterao jer nije mogla da mu rodi dete. Mamu je doveo u stan iz koga se prva nije još iselila. I mene su doneli tu iz porodilišta.

Prvo što je pitao kada se mama porodila je Da li je muško?! Mama nije htela više da rađa, on je decu pravio, ona abortirala, dok jednom nije doživela kliničku smrt. Od tada se i on malo primirio. Ali ne i njegovi demoni i žal što nema naslednika.

On 19 godina stariji, ima svoj stan, službeni auto, šefić neki. Deluje stabilno i sigurno u odnosu na prvog. Zaljubio se. Skidao zvezde s neba. Hteo je i sa "prikolicom". To je valjda bio dokaz ljubavi. Udala se za njega. Počinje pakao koji se tragično završio.

A bila je daleko, daleko iznad, gore… I to je bio problem I stalno su ga drndali znog nje. I stalno se sve to lomilo na njoj. I ona je plakala sama, ali istrajavala u braku. Kaže mi Želela sam ovakvu kućicu i bašticu i eto dobila sam.

I kada je on počeo mene da maltretira, a sada znam da nije jer sam ja ja, nego jer ja nemam pišu, ona me je štitila. Ali ne doboljno. Jer deca ne treba da žive nikada blizu takvog roditelja. Omalovažavao, ismejavao, gazio, maltretirao. A kad sam počela da imam svoj stav…

nađem dobrog advokata. Svi kažu Uzalud, očigledno se spašava mlađi vozač, vozač autobusa, ne odustajem. On me i dalje gazi. Srećom, tada upoznajem sadašnjeg muža i onda biva malo lakše.

Trudna sam, preselila se kod muža, on me zove i svakog dana priča takve nebuloze, molim ga da me trudnu poštedi, ne pada mu napamet. Sličnu njemu dobijam i svekrvu koja me još manje štedela.

Počinju napadi panike i moj novi pakao od trudnoće.

— Grace Adler (@LepaJesam) June 25, 2019