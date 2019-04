Како се бежало из Титове СФРЈ у којој си могао спавати на клупи

Njemu i mornarima je ipak sve bilo jasno čak i tih šezdesetih, jer teča je rođen '28. Uglavnom, on i kum reše da od dobrog života pobegnu u Francusku, vojnim brodom. Kum to i uradi, ali teča, koji je pre moje tetke bio oženjen nekom kravom raspalom – kaže njoj. I ona ga prijavi.

Kod tetke sam došao '94. Nisam znao šta je fudbal, teča me je naučio. Rekao mi je za Inter, koji i dan danas volim do imbecilnosti. Vodio me je na utakmice, sedimo na gajbicama piva, on pije kvas a ja kokakolicu staklenu. Kad nešto slomim, on je smirivao tetku i govorio da je on

