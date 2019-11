Podsetimo se gde je sta radi Nacionalni stroj, rent-a-nacista ekipa koja je pre 10+ god pravila haos po NS:

1 zivi u EU kao migrant

1 promenio pol sad je zena

1 clan Nacionalnog saveta hrvatske manjine

Migrant, trans-osoba i Hrvat. Srpski nacisti.

You can't make this shit up.

— Dejan Bursac (@DejanBursac) November 12, 2019