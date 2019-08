Власник ресторана Албанац уништио кола туристима из Шпаније јер су се пожалили на лошу храну(ВИДЕО)

Власник ресторана у Албанији ухапшен је због физичког напада на шпанску породицу и уништавање њиховог аутомобила.

Kада се петочлана породица пожалила на лошу храну и услугу у ресторану “Панорма” у месту Химара на југу Албаније, власник ресторана 51-годишњи Михал Kокедима их је физички напао.

У покушају да побегну, породица је ушла у аутомобил са својим водичем, а онда су постали сведоци још већег дивљања Албанца.

Наиме, он је скочио на хаубу и кренуо да удара по шофершајбни док су престрављени људи посматрали, а једна особа из аутомобила почела да снима напад.

Extreme road rage caught on camera in Albania, after an Albanian restaurant owner attacked a group of Spanish tourists. pic.twitter.com/kLMYzWkRVH — Vincent Triest (@VincentTriest) August 17, 2019

Even for Albanian traffic standards, this was pretty extreme. Tourism minister @BlendiKlosi met with the Spanish tourist and gave them some flowers. pic.twitter.com/HETGrIc25F — Vincent Triest (@VincentTriest) August 17, 2019

The reviews are not good for this restaurant. pic.twitter.com/duQIwe0UWl — Vincent Triest (@VincentTriest) August 17, 2019

Албанац је код себе имао и неку врсту хладног оружја којим је успео да разбије стакло.

Kокедима је успео да се држи на аутомобилу у покрету око шест минута, све док нису наишли на полицијско возило, пише “Газетатема”.

Kокедима је ухапшен због напада, а касније је шпанску породицу примио албански министар туризма и извинио им се због претрпљене трауме.

Иначе, Kокедима и његова породица су и раније нападали туристе, а 2017. године су локалне власти суспендовале његову дозволу за рад.

Међутим, то га није спречило да и даље прима госте, а велики број њих се, како показују рецензије на сајту “Трипадвајзор” жалио на услугу, храну и на понашање власника.

Блиц