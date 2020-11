Ауто ударио у капију седишта немачке канцеларке, нападач ухапшен

“Испитујемо да ли је возач намерно ударио у ограду. Он је ухапшен”, написала је полиција на Твитеру.

Билд преноси да је могуће да се ради о политички мотивисаном нападу, те наводе да је исти овај возач већ ударио у исту ограду пре шест година.

Вест о инциденту први је пренео Ројтерс позивајући се на изјаве очевица.

На фотографијама британске агенције са лица места види се како полиција проверава аутомобил на капији.

На десној задњој страни возила је белим словима исписано “Стоп политици глобализације”, а на левој страни пише: “Ви, проклете убице деце и старих људи”.

Ни ограда ни аутомобил нису много оштећени.

Није познато да ли има повређених, као ни да ли је канцеларка Меркел у тренутку инцидента била у згради. На лицу места су десетине полицајаца и ватрогасно возило. Возач који је у касним средњим годинама одведен је у колицима.

Меркел би данас требало да одржи видео-конференцију са савезним премијерима о продужетку рестриктивних мера и новим корацима за борбу против пандемије коронавируса.

Европа је у стању високе приправности након што су осумњичени исламистички милитанти последњих недеља убили осам људи у Паризу, Ници и Бечу, преноси Ројтерс. У уторак је швајцарска полиција идентификовала Швајцарку која је ножем жртву забила у врат и ухватила другу за грло у робној кући у Лугану.

Пре четири године, неуспешни туниски азилант са исламистичким везама отео је камион, а затим га убацио на препуну берлинску божићну пијацу, убивши још 11 људи и ранивши на десетине других.

Канцеларија канцеларије, бела пост-модернистичка структура постављена преко пута трга од зграде Рајхстага у којој се налази немачки парламент, удаљена је од било којих главних путева.

#BREAKING: Car seen crashing into gate of Merkel's Chancellery in Berlin pic.twitter.com/XXBKvhvIVK

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 25, 2020