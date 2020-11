Хаос на шајганском аеродрому због наредбе да се спроведе масовно тестирање /видео/

На шангајском међународном аеродрому Пудонг настао је хаос након што су кинеске здравствене власти наредиле да се сви запослени на робном транспорту тестирају на вирус корона, што је довело до свађе бесног особља са званичницима.

Запослени на транспорту робе шангајског аеродрома „заробљени“ су на оближњем паркингу како би прошли ненајављено тестирање, наводно након што је утврђено да је неколико њихових колега и блиских контаката позитивно на ковид 19, јавља Глобал Тимес.

Изненадна одлука у почетку је изазвала негодовање и бес, а на видео снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се како радници покушавају да се прогурају поред особља у хазмат оделима.

На појединим снимцима види се и гомила људи како се нагурава са људима обученим у заштитна одела, уз пропратно викање.

Међутим, чини се да је на крају успостављен ред, а државни медији објавили су фотографије радника који чекају у реду на тестирање. До понедељка ујутро је прегледано више од 17.700 људи и до сада је 11.500 негативно на вирус, известила је државна новинска агенција Синхуа.

📹 | Around 14 thousand people at the Pudong Airport in #China's Shanghai try to escape to avoid being quarantined.

