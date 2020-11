У сукобу Трампових и Бајенових присталица једна особа је убодена ножем, два полицајца су повређена и заплењено је неколико комада ватреног оружја, пренео је Скај њуз.

Након сукоба актуелни прердседник Доналд Трамп је позвао полицију и градоначелницу Вашингтона да “раде свој посао”, а демонстранте је назвао “радикалним, левичарским антифашистичким олошем”.

Washington DC—Brawl breaks out in the street between what looks like Proud Boys and BLM-antifa. pic.twitter.com/qUGRd18685

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 15, 2020