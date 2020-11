“ИМАМ ДОKАЗЕ О ВЕЛИKОЈ ЗАВЕРИ” Савезна тужитељка тврди: Трамп је победио, а ево ко је покрао изборе у Америци! (ВИДЕО)

Бивша савезна тужитељка и адвокат Сидни Пауел изјавила је да има доказе о великој завери у којој су учествовали амерички технолошки гиганти, компанија за гласање „Доминион“, владини званичници и медијски гиганти како би „украли“ изборе од Доналда Трампа.

Амерички мејнстрим медији крунисали су демократског председничког кандидата Џоа Бајдена титулом новоизабраног, иако би резултати избора требало формално да буду потврђени тек следећег месеца. Актуелни председник Доналд Трамп до сада је критиковао извештавање о резултатима, наводећи да су демократе на превару добиле кључне државе у изборној трци.

У разговору за Фокс њуз, Пауелова, која је бивша савезна тужитељка и адвокат бившег Трамповог саветника за националну безбедност Мајкла Флина, рекла је да сматра да је гласање у новембру врхунац четворогодишњих напора Трампових противника да га уклоне са функције.

– Све је организовано и спроведено уз помоћ људи из Силицијумске долине, великих технолошких компанија, компанија за друштвене медије, па чак и медијских компанија, а ја ћу ослободити Kракена (морско чудовиште из легенди) – обећала је, позивајући се на своју тренутну истрагу.

💥💥💥

Sidney Powell:

It is one huge, huge criminal conspiracy that should be investigated by Military Intelligence for its National Security implications pic.twitter.com/CQgCr1jYSr

— Kιɱ Sαx ⭐️⭐️⭐️ (@kim_sax1) November 15, 2020