МАРШ МИЛИОНА У ВАШИНГТОНУ: Трампове присталице на улицама због избоне крађе (ФОТО/ВИДЕО)

Марш се одржава под називом „Марш милиона Учинимо Америку поново великом“ (MillionMAGAMarch), што је био слоган Трампове кампање, а организован је у знак протеста због, како сматрају, изборне преваре.

​Неколико сати пре почетка скупа, објављени су видео-снимци на којима се виде колоне возила са америчким заставама и транспарентима „Учинимо Америку поново великом“ како се крећу ка престоници.

​Трамп је у петак на Твитеру наговестио да би могао да се појави у Вашингтону.

​- Можда ћу да свратим да се јавим – написао је Трамп, наводећи да му „греје душу то што има велику подршку, посебно на протестима који се шире по целој земљи, укључујући и онај у Вашингтону“.

Heartwarming to see all of the tremendous support out there, especially the organic Rallies that are springing up all over the Country, including a big one on Saturday in D.C. I may even try to stop by and say hello. This Election was Rigged, from Dominion all the way up & down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2020