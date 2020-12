Објављени тајни разговори челника Си-Ен-Ена: „Раскринкани сплеткароши“ или „тешко кривично дело“

Из Си-Ен-ена су, након овога, запретили покретањем поступка против „Веритаса“ наводећи да је можда реч о тешком кривичном делу.

У оквиру пројекта „Веритас“ објављени су нови снимци који наводно разоткривају политичку пристраност председника Закера и других челника Си-Ен-Ена усмерену против оних који се противе њиховим политичким ставовима.

На мети Си-Ен-Ена посебно су се нашли амерички председник Доналд Трамп, водитељ Фоксњуза Такер Карлсон, па чак и републикански сенатор Линдзи Грахам, приметио је оснивач и извршни директор „Веритаса“ Џејмс О’Киф.

„Ово је још једна истрага о Си-Ен-Ену коју је пројекат „Веритас“ спровео, и још једном су демонстрирали своју партијску политичку агенду и потпуно одсуство новинарске етике“, показали су најновији подаци добијени истраживањем позива ове медијске мреже, који се месецима евидентирају.

О’Киф је рекао да су открили да челници Си-Ен-Ена дословно сплеткаре када је реч о дневним вестима.

Главни саветник Си-Ен-Ена, како је идентификована особа са снимка, наводно је рекао да је Такер Карлсон расиста и да му је Фоксњуз дао зелено светло за промоцију идеја о супериорности беле расе.

„Веритас“ цитира и особу која је идентификована као шеф Си-ен-Ена Џеф Зукер како говори о актуелном председнику:

То је подстакло О’Кифа да оштро критикује Си-Ен-ен због, како наводи, нечувеног и непрофесионалног понашања, упркос чињеници да себе назива медијем којем се највише верује.

О свему овоме повела се и расправа на друштвеним мрежама, а један корисник је написао: “Свиђа ми се како је Веритас раскринкао Си-Ен-Ен као пропагандну мрежу која навија за Џоа Бајдена и Демократску странку. Сви смо то знали, али је добро то чути”.

Појавиле су се и тврдње да је сва могућа сумња у објављене снимке нестала оног тренутка када је Си-Ен-Ен индиректно потврдио њихову ваљаност „претњом“ конзервативном новинарском подухвату.

Ово није први пут да пројекат Веритас открива наводну пристрасност Си-Ен-Ена у интерним уредничким разговорима и преговорима. Прошле године, након објављивања тајно снимљених челника Си-Ен-Ена, који расправљају о фокусирању на антитрамповско извештавање, изборни штаб америчког председника Доналда Трампа запретила је Си-Ен-Ену тужбом. И сам амерички председник предлагао је да Си-Ен-Ен треба да буде процесуиран због дезинформација.

I was slightly skeptical of the #CNNTapes, that is until CNN confirmed the validity of the recordings when they responded with this threat lol. #ExposeCNN@JamesOKeefeIII @Project_Veritas https://t.co/NpE2vUipvS

— Lucía (@laluciagarcia) December 2, 2020