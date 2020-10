ОФАНЗИВА АЗЕРА НА КАРАБАХУ: Баку користи артиљерију, тенкове и вишецевне ракетне бацаче

„Јасно је да још једном нисмо успели да сачувамо режим прекида ватре. Не знам каква ће бити реакција Минске групе (ОЕБС), али јерменска страна је урадила све како би се поштовало примирје и војска одбране (Карабаха) је била уздржана. Али, у другом делу дана можемо да констатујемо да нисмо успели да сачувамо примирје“, рекао је Пашињан у снимку, објављеном на фејсбуку.

Starting from 17:00 the intensity of the fire along the border of Artsakh has sharply increased. The enemy uses cannon-launched and rocket artillery, including tanks in the direction of the Defense Army positions.

