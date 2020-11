Више од двадесет хитаца је испаљено на Амбасаду Саудијске Арабије у Холандији. По првим сазнањима нема повређених, а полиција је одмах изашла на лице места.

Ово је уследило након низа терористичких напада по Европи.

BREAKING – More than twenty shots fired at the Saudi Arabian embassy in The Hague, #Netherlands. No injuries. The police were alerted just before 6 am local time.

