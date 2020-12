Сорош поставио шефа Смартматика на чело Фонда за отворено друштво

Милијардер Џорџ Сорош објавио је промене у руководству Фонда за отворено друштво.

Досадашњег председника Патрика Гаспара замениће лорд Марк Малох-Браун, председник фирме Смартматик са седиштем у Лондону, некадашњи министар у енглеској влади, бивши заменик Генералног секретара УН Кофија Анана и потпредседник Сорошевог Инвестиционог фонда.

Смартматик (Smartmatic) је испоручилац софтвера за машине за гласање фирме Доминион, употребљаване на протеклим председничким изборима у САД, које су тренутно предмет судских спорова.

I applaud Patrick Gaspard's leadership of the Open Society Foundations in a world beset by illiberalism. Mark Malloch-Brown will be Open Society's new president. He is deeply familiar with its work and shares my vision of philanthropy. https://t.co/DdJk1z3Cq2

