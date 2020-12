Спорно милион гласова: Сведочење узбуњивача које доводи у питање резултате избора у Америци

На конференцији за штампу у Вирџинији „Амистад“ је представио три сведока, од којих се један појавио и на рочишту законодавног тела Пенсилваније прошле недеље.

Сведок Грегори Стенстром рекао је да је видео како човек из “Доминиона“ убацује флеш-дискове у машине за сабирање гласова у округу Делавар, као и да су изборни званичници мењали различите дискове из разних машина за сабирање, што је довело у питање контролу резултата, преноси РТ.

Итан Пис, кооперант америчке поштанске службе из Висконсина, посведочио је да му је речено за планове о промени датума десетина хиљада гласачких листића, како би се заобишао законски рок за њихово предавање.

Jesse Morgan, a truck driver with USPS subcontractor says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots: “I was driving completed ballots from New York to Pennsylvania. I didn’t know, so I decided to speak up.” pic.twitter.com/YYIiZL1V55

— Team Trump (@TeamTrump) December 1, 2020