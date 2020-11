Срби у изборној крађи Баједновог тима

Тим Америчког председника Доналда Трампа је објавио да је изборе изгубио због софтверске грешке. Посебно се ово видело на територији државе Мичиген, где су Трампови гласови аутоматски отишли Бајдену.

What if I told you Dominion Voting Machines is Canadian company that got its parts from China & its software from Serbia?

While owned by private equity firm whose board includes Obama's ambassador to the EU?

And that it gave money to Clinton Foundation?

Would you believe it?

— Emerald Robinson ✝️ (@EmeraldRobinson) November 12, 2020