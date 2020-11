Шта сад: Бајден преузима власт, Трамп не признаје пораз — „појео вук магарца

Ово каже за Спутњик спољнополитички уредник америчког часописа „Хрониклс“ Срђа Трифковић поводом последњих политичко-изборних обрта у САД.

Доналд Трамп одобрио је пренос власти на Бајдена, али је касније написао да никада нећe одобрити резултате избора, за које и даље тврди да су покрадени.

Трампово одобрење средства Управи општих послова за процес транзиције власти са становишта његових правних саветника је више прелиминарна или привремена мера, чији је циљ да обезбеди миран трансфер у случају да се процеси пред америчким судовима не заврше како они желе, истиче Трифковић.

Према његовим речима, реч је о резервној мери која не прејудицира исход тужби Трамповог правног тима. Међутим, Трампови изгледи да оповргне исход избора сваким даном су „све више теоретски, него што имају снажну правну или политичку заснованост“.

Саговорник Спутњика подсећа на пример Џорџије, где је требало да буде ручно пребројавање гласова, али где није било промена у селекцији гласова који ће бити уважени, а то је кључно питање и у Пенсилванији и зато је врло тешко замислити да би се ситуација могла преокренути у Трампову корист.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020