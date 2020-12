Свет у шоку од јаслица у Ватикану

Јаслица постављена уочи Божића, на Тргу Светог Петра у Ватикану, привукла је велику пажњу корисника друштвених мрежа, али можда не онакву каквој су се њени аутори надали.

Ватикан сваке године користи различите јаслице, које обично донирају градови или поједини уметници, и оне се увек везују за одређену симболику која у току те године буде актуелна.

Овогодишње јаслице које су направили ученици и наставници у Kастелију, италијанском граду познатом по изради ствари од керамике, укључују астронаута и лик који подсећа на Дарт Вајдера из култног филмског серијала “Ратови звезда”, и очигледно оне су већ прикупиле доста негативних критика од локалног становништва и корисника друштвених мрежа.

This monstrosity is the Vatican’s nativity scene. Nothing like ugly robot space aliens to undermine the beauty & humanity of the Holy Family at Christmas time, during a pandemic when we need our timeless Church traditions more than ever. Thanks, Pope Francis! pic.twitter.com/6YMSE4TbTy

— Rachel Campos-Duffy (@RCamposDuffy) December 11, 2020