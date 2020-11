Трамп Јуниор објавио слику мапе где је Косово део Србије /фото/

Син америчког председника објавио је слику мапе света на којој се види да је Косово део Србије.

Према Трампу млађем, скоро све земље света, изузев Кине, Индије и Мексика електорске гласове дале би Доналду Трампу, а Србија је представљена на слици са Косовом у свом саставу, пренео је Косово онлајн.

Okay, finally got around to making my electoral map prediction. #2020Election #VOTE pic.twitter.com/STmDSuQTMb

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2020