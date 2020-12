Трамп: Могло је да буде тако лако, а сад морамо на тежи начин

Трамп је на свом Твитер налогу навео да је све могло бити лакше и гувернера Џорџије је назвао “будалом”.

“Каква је будала гувернер Џорџије Брајан Кемп. Могло је да буде тако лако, али сада то морамо да урадимо на тежи начин. Захтевам од овог кловна да одмах сазове специјалну седницу и започне верификацију потписа. У супротном, 5. јануар могао би бити лош дан за два велика сенатора”, написао је Трамп без додатних објашњења.

What a fool Governor @BrianKempGA of Georgia is. Could have been so easy, but now we have to do it the hard way. Demand this clown call a Special Session and open up signature verification, NOW. Otherwise, could be a bad day for two GREAT Senators on January 5th.

