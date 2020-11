Трамп објавио два доказа како се мењао резултат на изборима

Трамп је на свом Твитер налогу објавио графиконе чији је аутор аналитичар података Џастин Харт. Он је написао да ће их користити на суду и поновио да су „избори били превара“, захваливши се Харту.

На једном графикону, за који Харт наводи да је направљен на основу података „Њујорк тајмса“, види се како је у Мичигену Трамп у почетку водио са 55 одсто освојених гласова. Трампова предност над демократским противкандидатом лагано је падала, али је онда, у 6.30 сати јутро после изборне ноћи, додато 149.000 нових гласова, до којих је 96 одсто припало Бајдену, који је тако прешао у водство.

Will use these charts in court case. The Election was a HOAX. Thank you Justin! https://t.co/9Ue7ysDIVb

​Претходно је Трамп објавио сличан графикон за Висконсин. И његов аутор је Џастин Харт, а такође тврди да је заснован на подацима „Њујорк тајмса“ и показује сличан феномен.

Према овом графикону, Трамп је током целе изборне ноћи водио, са око 50,9 одсто освојених гласова. Међутим, нешто пре четири сата ујутро, Бајдену је урачунато 143.379 гласова, што га је изједначило са Трампом.

​Амерички медији прогласили су Бајдена победником и у Мичигену и у Висконсину, који заједно доносе 26 електорских гласова, од 270, колико је потребно да би кандидат постао председник. Према њиховим пројекцијама, разлика у корист Бајдена у Висконсину је мало више од 20.000 гласова, а у Мичигену нешто преко 149.000 гласова. Осим тога, амерички медији објавили су пројекције по којима је Бајден победио на изборима.

Твитер је ове Трампове објаве означио као „тврдње о изборној крађи које су доведене у питање“.

Такође, веродостојност Хартових података до сада нико није потврдио.

Look at this in Wisconsin! A day AFTER the election, Biden receives a dump of 143,379 votes at 3:42AM, when they learned he was losing badly. This is unbelievable! pic.twitter.com/nhiLMmyHBn

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020