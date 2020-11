Трампова објава која може да промени све: Софтвер “Доминион” украо милионе гласова

Трамп је то навео у објави на Твитеру у којој је написао да се ради о гласовима освојеним у целим Сједињеним Америчким државама.

Како је додао, само у Пенсилванији пребачена је 221.000 његових гласова демократском кандидату Џоу Бајдену. Написао је и да је 941.000 његових гласова избрисана.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN

