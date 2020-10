Ураган хара Америком, погинуле најмање три особе (ФОТО/ВИДЕО)

Најмање три особе погинуле су у урагану “Зета” на југу САД са снажним ударима вјетра који је чупао дрвеће, прекидајући довод електричне енергије.

Олуја праћена ударима вјетра брзине од 175 километара на час захватила је обалу Луизијане и узроковала нестанак електричне енергије за 2,4 милиона Американаца од Луизијане до Сјеверне Каролине.

Millions of people – many of which are still recovering from recent storms – are without power after Hurricane #Zeta. Want to help? Consider making a financial donation to directly help those in need https://t.co/l9O33NSOx1

(Video courtesy of Dre Crilly Kuban, New Orleans) pic.twitter.com/Oz3hFWCMyV

— American Red Cross (@RedCross) October 29, 2020