ВАШИНГТОН: Руља напада Трампове присталице, гађа их и полива

Суботња манифестација под називом #MillionMAGAMarch, којој је присуствовало више стотина хиљада људи, прошла је релативно мирно, уз спорадичне сукобе између патриотских „Поносних момака” и прогресивно-либералне „Антифе”, који су брзо били угушени од стране полиције Вашингтона.

DC Police rush to protect the entrance of a hotel near BLM Plaza. Lots of shoving by police. pic.twitter.com/KMoZOWjQOm

Међутим, како се про-Трампов догађај приводио крају и присталице МАГА (Make America Great Again или Учинимо Америку опет великом) почеле да се током дана разилазе, више групе антиТрамповаца постајале су све насилније, па су виђене како јуре, нападају и малтретирају усамљене активисте МАГА док се полиција очигледно борила да одговори на више инцидената који су се дешавали одједном.

Antifa black bloc in DC beat a man on the head using a stolen flag as a stick. They’re still roaming the streets tonight in packs looking for Trump supporters. Video by @livesmattershow: pic.twitter.com/uY4A0SYcww

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 15, 2020