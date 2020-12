ПЕСМИЦА ЕПИСКОПА ФОТИЈА: ПАТРИЈАРХ/PATRIARCH (СРБ/EN)

ПАТРИЈАРХ

Ко ће бити нови

Патријарх,

наш Отац

икона Небеског,

да нам Павлов

поглед отвори

и да нам Иринејеву

радиност

сотвори.

Да нам

у Цариграду

са Помаже Бог

поздрави, а

у Москви

словенски отпоздрави,

у Њујорку

Американце благослови,

а у Риму

Христа Господа

славослови.

Да нам милешевским

Ликом

по земљи Србији

ходи

и све уцвељене душе

Богу приводи,

да нам свима све

буде

Отац, учитељ и слуга

да би га сви

хтели

за пријатеља, друга.

Да нас светоме

Православљу учи,

од Свете Горе и Синаја,

да му као Мојсију

Лице сија

и да нам тако

Пут показује

и царевима и владарима,

и да га не распињемо

више

од крста који има.

Има ли га таквог

међ Србима,

да би на голготу

нашу,

Косово пошо

и тамо

раширивши руке своје,

све нас

у недра своја сабрао,

праоца Авраама

изображавајући.

Епископ Фотије

PATRIARCH

Who will be

the new Patriarch,

our Father,

an icon of the Heavenly One,

to open Paul`s eyes in us,

and bring forth

Irenaeus`s diligence.

Who will greet with God Help Us

in Constantinople,

and return Slavic greeting

in Moscow,

who will bless Americans

in New York,

and praise

Christ our Lord

in Rome.

Who will walk through Serbia

with Mileseva image,

bringing all bereaved souls

to God,

being to us all

our Father,

teacher and servant,

wanted by all

for a friend, a companion.

Who will teach us Holy Orthodoxy

from Mount Athos and Mount Sinai,

his face shining

like Moses,

showing the way to us,

to emperors,

to rulers,

not crucified by us further

than the cross

he already bears.

Can such be found

among Serbs,

who will set forth

to our Golgotha,

Kosovo,

and there,

spreading his arms

and gathering us all

to his bosom,

representing forefather

Abraham.

Bishop Photios